Lavoro imprese a caccia di 530mila lavoratori che non trovano | ecco quali sono i profili più richiesti

A maggio le imprese italiane cercano oltre mezzo milione di lavoratori, ma nella metà dei casi (il 47%) fanno fatica a trovarli. Lo rivela il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e cofinanziato dall’Unione europea. Stando ai dati raccolti, sono circa 528mila le assunzioni previste per il mese di maggio e quasi 1,7 milioni quelle attese nel trimestre maggio-luglio, in aumento del 7% su base mensile e del 4,4% sul trimestre. Ma al di là della crescita, il nodo principale rimane il mismatch tra domanda e offerta di lavoro: sono infatti 248mila le posizioni considerate difficili da coprire, pari al 47% del totale. Il problema, spiegano gli autori del bollettino, è soprattutto la mancanza di candidati con competenze adeguate, soprattutto in settori tecnici e specializzati. 🔗Leggi su Open.online