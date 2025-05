Lavoro da robotica e meccatronica le maggiori opportunità

La Meccatronica si conferma un settore strategico nel panorama del Made in Italy, promettendo un incremento significativo di posti di lavoro nei prossimi cinque anni. Secondo le previsioni del Sistema informativo Excelsior, realizzate da Unioncamere e Ministero del Lavoro, questo ambito si rivela cruciale per lo sviluppo economico e l'occupazione in Italia.

ROMA (ITALPRESS) – Tra le filiere del Made in Italy, la Meccatronica è quella che offrirà più posti di lavoro tra il 2024 e il 2028. È quanto emerge da un approfondimento delle previsioni quinquennali del Sistema informativo Excelsior, di Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Con una domanda compresa tra le 160mila e le 182mila unità (sia come occupazione aggiuntiva, sia come turn over), la filiera della meccanica e della robotica precede tutte le voci della manifattura più apprezzata nel mondo: l’Agroalimentare con 134-156mila posti di lavoro, la Moda, con 75-80mila occupati e il Legno e Arredo 22-34mila assunzioni entro il 2028. Per quanto riguarda la meccatronica, centrali sono le competenze legate alla robotica, all’automazione e alla standardizzazione e dei processi, e nei prossimi anni sarà crescente l’impatto dell’intelligenza artificiale. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Lavoro, da robotica e meccatronica le maggiori opportunità

