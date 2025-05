Lavoro a maggio tra novarese e Vco sono previste quasi 4mila nuove assunzioni

A maggio 2025, le province di Novara e del Verbano Cusio Ossola registreranno oltre 3.900 nuove assunzioni, rappresentando il 20% delle entrate complessive previste in Piemonte. Questi dati, forniti dal bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, evidenziano un dinamico mercato del lavoro e opportunità significative per i candidati in cerca di impiego.

