Lavori in via Valtesino | | Ma serve anche un gruppo elettrogeno

In via Valtesino, nel cuore della zona Agraria di Porto d’Ascoli, sono in corso lavori cruciali per l’installazione di una pompa di sollevamento delle acque piovane, un intervento che mira a risolvere storici problemi di allagamento. L'amministrazione comunale ha stanziato circa 15mila euro per quest'opera, ma i residenti hanno espresso preoccupazioni...

In questi giorni in via Valtesino, zona Agraria di Porto d’Ascoli, sono in corso i lavori di installazione di una pompa di sollevamento delle acque piovane che dovrebbe risolvere il problema degli allagamenti. Nell’opera l’amministrazione comunale ha investito circa 15mila euro, ma i residenti hanno ancora forti perplessità e ieri mattina il portavoce del quartiere, Ercole Speca, ha protocollato in Comune una lettera, firmata da molti residenti, in cui viene richiesta l’installazione di un gruppo elettrogeno, dato il rischio di eventuali blackout in caso di forte maltempo. Ricordiamo che la fogna esistente, nell’ultimo tratto fu realizzata in leggera contropendenza. "Siamo preoccupati per il rischio che, in caso di interruzione dell’energia elettrica, la pompa che si sta installando non possa più funzionare, con il conseguente rischio di allagamento – scrivono i residenti – pertanto, chiediamo cortesemente che venga preso in considerazione l’inserimento nel progetto dei lavori in corso anche di un gruppo elettrogeno che possa garantire il funzionamento della pompa anche in assenza di energia elettrica". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori in via Valtesino:: "Ma serve anche un gruppo elettrogeno"

Ne parlano su altre fonti

Lavori in via Valtesino:: "Ma serve anche un gruppo elettrogeno"

Da msn.com: In questi giorni in via Valtesino, zona Agraria di Porto d’Ascoli, sono in corso i lavori di installazione di una ...

Partiti i lavori in via Valtesino per scongiurare gli allagamenti:: "Così ci sarà più sicurezza"

Scrive msn.com: Finalmente ci siamo. In via Valtesino, zona Agraria a Porto d’Ascoli, sono iniziati ieri mattina i lavori per la ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CONVEGNO UFOLOGIA 'CITTA' DI POMEZIA', AI LAVORI ANCHE EX SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA E DEPUTATO GEN. ROSSI

Grande rientro nel panorama nazionale degli esclusivi eventi organizzati dalla famosa ufologa Francesca Bittarello, autrice del libro ' UFO gli archivi inediti' e volto noto di diverse trasmissioni televisive: ''Sono molto contenta che finalmente il 4 luglio inauguro l'attesissima undicesima edizione del popolare convegno di Ufologia citta' di Pomezia al Simon Hotel che suggella il rientro ai miei eventi molto attesi da pubblico e stampa.