Lavori ferrovia e stop treni | tra luglio e agosto 4 nuovi bus tra Genova e Milano orari e fermate

Per affrontare i disagi causati dai lavori ferroviari tra Genova e Milano, sono stati introdotti quattro autobus aggiuntivi. Questi mezzi saranno in servizio dal 21 luglio al 29 agosto, in coincidenza con gli orari degli Intercity più frequentati, per garantire un'alternativa comoda e veloce durante la stagione estiva. Scopri di seguito orari e fermate.

Per mitigare i disagi dei lavori in ferrovia previsti quest'estate tra Genova e Milano, che comporteranno un deciso aumento dei tempi di percorrenza dei treni, arriveranno quattro autobus aggiuntivi dal 21 luglio al 29 agosto, in coincidenza degli orari degli Intercity più utilizzati dai. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Lavori ferrovia e stop treni: tra luglio e agosto 4 nuovi bus tra Genova e Milano, orari e fermate

