Lavori fermi a Torre San Gennaro | la controrisposta della Capitaneria al sindaco

La vicenda dei lavori fermi a Torre San Gennaro solleva tensioni tra il sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese, e la Capitaneria di Porto di Brindisi. Il sindaco ha espresso preoccupazione per il presunto disinteresse dell'ente riguardo alle autorizzazioni necessarie, dando vita a un acceso scambio di confronti e controrisposte.

TROCHIAROLO - La "questione" lavori fermi a Torre San Gennaro continua a essere motivo di scontro tra il sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese e la Capitaneria di Porto di Brindisi. Il primo cittadino ha lamentato una sorta di disinteresse da parte dell'Ente in fatto di autorizzazioni necessarie.

