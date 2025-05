Lavori di scavo dell' elettrodotto chiude il parcheggio a raso Annunziata est

Il comune di Messina informa che, a causa dei lavori di scavo per l'elettrodotto, il parcheggio a raso "Annunziata Est" sarà chiuso. Sono previsti provvedimenti viabili per limitare la sosta e la circolazione stradale nell'area, che resterà inaccessibile fino al 10 agosto 2025.

Al fine di consentire lavori di scavo dell’elettrodotto saranno adottati provvedimenti viabili per limitare la sosta e la circolazione stradale all’interno dell’area di parcheggio a raso denominato “Annunziata Est”. A comunicarlo è il comune di Messina. Sino al 10082025, all’interno della. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Lavori di scavo dell'elettrodotto, chiude il parcheggio a raso Annunziata est

Ne parlano su altre fonti

Messina, lavori di scavo per l'elettrodotto: chiude fino ad agosto il parcheggio Annunziata Est

Da msn.com: Adottati provvedimenti viabili per limitare la sosta e la circolazione stradale all’interno dell’area di parcheggio a raso “Annunziata Est”, al fine di consentire lavori di scavo dell’elettrodotto di ...

Nuovo elettrodotto: passerà da Avenza e Marina di Massa. L’incontro di Terna con le istituzioni

Da msn.com: Al contempo, è stato affrontato il tema dell'interferenza dell'elettrodotto con le matrici ... abbiamo richiesto e ottenuto l'impegno affinché i lavori di posa del cavidotto interrato sulle ...

Martedì e mercoledì chiusa via Luzi per lavori all’elettrodotto

Segnala nove.firenze.it: Eccoli. Via Luzi: per lavori all’elettrodotto di media tensione in corrispondenza del sovrappasso stradale martedì 18 e mercoledì 19 agosto in orario 8-18 sarà in vigore un divieto di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CONVEGNO UFOLOGIA 'CITTA' DI POMEZIA', AI LAVORI ANCHE EX SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA E DEPUTATO GEN. ROSSI

Grande rientro nel panorama nazionale degli esclusivi eventi organizzati dalla famosa ufologa Francesca Bittarello, autrice del libro ' UFO gli archivi inediti' e volto noto di diverse trasmissioni televisive: ''Sono molto contenta che finalmente il 4 luglio inauguro l'attesissima undicesima edizione del popolare convegno di Ufologia citta' di Pomezia al Simon Hotel che suggella il rientro ai miei eventi molto attesi da pubblico e stampa.