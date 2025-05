Lavori di scavo dell' elettrodotto chiude il parcheggio a raso Annunziata est

A causa dei lavori di scavo per l'elettrodotto, il parcheggio a raso "Annunziata Est" subirà provvedimenti viabili per limitare sosta e circolazione. Il Comune di Messina informa che queste misure saranno in vigore fino al 10 agosto 2025, garantendo così la sicurezza e la regolarità delle operazioni in corso.

