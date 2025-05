Lavori di pavimentazione al sovrappasso della A13 c' è il senso unico alternato

Giovedì 15 e venerdì 16, il Comune di Ferrara avvierà lavori di pavimentazione in via Cesare Diana, nel tratto sotto il sovrappasso della A13. Durante l'intervento, sarà istituito un senso unico alternato per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico. I lavori interesseranno circa 700 metri di strada, contribuendo al miglioramento della viabilità cittadina.

Cantieri in città. Saranno eseguiti nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per il rifacimento pavimentazione stradale in via Cesare Diana, nel tratto dal sovrappasso dell'autostrada A13 in direzione via Primo Levi, per uno sviluppo di circa 700 metri. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavori di pavimentazione al sovrappasso della A13, c'è il senso unico alternato

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuova pavimentazione per un tratto di via Cesare Diana

Come scrive cronacacomune.it: Saranno eseguiti nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 maggio 2025 i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per il rifacimento pavimentazione stradale in via Cesare Diana, nel tratto dal ...

A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONSELICE-TERME EUGANEE VERSO PADOVA

Scrive msn.com: A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONSELICE-TERME EUGANEE VERSO PADOVARoma, 13 maggio 2025 - Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire ...

A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO VERSO PADOVA

Si legge su msn.com: A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO VERSO PADOVARoma, 9 maggio 2025 - Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CONVEGNO UFOLOGIA 'CITTA' DI POMEZIA', AI LAVORI ANCHE EX SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA E DEPUTATO GEN. ROSSI

Grande rientro nel panorama nazionale degli esclusivi eventi organizzati dalla famosa ufologa Francesca Bittarello, autrice del libro ' UFO gli archivi inediti' e volto noto di diverse trasmissioni televisive: ''Sono molto contenta che finalmente il 4 luglio inauguro l'attesissima undicesima edizione del popolare convegno di Ufologia citta' di Pomezia al Simon Hotel che suggella il rientro ai miei eventi molto attesi da pubblico e stampa.