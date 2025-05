lavori all helvia recina impianto rinnovato per il debutto in serie d

L’Helvia Recina si prepara al debutto in Serie D con un impianto rinnovato. L'assessore Andrea Marchiori annuncia interventi significativi, tra cui la ristrutturazione della pista di atletica e dei nuovi spogliatoi. Dopo il rifacimento del manto lo scorso estate, i lavori proseguono per garantire una struttura all’avanguardia per gli atleti e il pubblico.

"Questi mesi saranno sfruttati per rifare la pista di atletica e sistemare i nuovi spogliatoi". L'assessore Andrea Marchiori fa il punto sui lavori che stanno interessando l' Helvia Recina - Pino Brizi a cui la scorsa estate è stato rifatto il manto. "Intanto - aggiunge - è stata effettuata la palificata nel semicerchio tra tribuna e gradinata per risolvere il cedimento della pista. In quella zona sono stati piantati 54 pali disposti su 18 file e poi realizzato il massetto in cemento armato dove sarà poi messa la pista. Così quel tratto è in totale sicurezza e non avrà quei cedimenti del passato. È stata completata la nuova recinzione e per settembre l'impianto sarà pronto per l'attività agonistica di calcio e atletica". Si lavorerà anche nella tribuna. "Sono iniziati gli interventi, si avrà un nuovo controsoffitto visibile e sarà effettuata una nuova impermeabilizzazione esterna.