Lavori al Redefossi | prima andava pulito

Conclusi da poco, i lavori sul nodo idraulico di San Donato e San Giuliano sono pensati per assicurare al Redefossi una portata d’acqua tale da evitare miasmi e ristagni. Ma il Comitato che si batte per mitigare l’impatto del canale sull’abitato avverte: "Inutile far affluire acqua, se prima non si pulisce l’alveo da vegetazione e sedimenti. La presenza di materiali nel letto del canale può fare da ostacolo al deflusso. Non solo. È importante sanare le situazioni relative agli scarichi fognari abusivi che, in qualche caso, sono ancora presenti". Il Comitato, che dal canto suo continuerà a vigilare sullo stato di salute del corso d’acqua e sugli effettivi benefici del nuovo nodo idraulico, chiede di essere informato su eventuali ulteriori interventi che dovessero essere programmati, da qui in futuro, a favore del Redefossi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it