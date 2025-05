Laver Cup 2025 | ci saranno anche Holger Rune e Joao Fonseca

La Laver Cup 2025 si arricchisce con l'annuncio della partecipazione di Holger Rune e Joao Fonseca, rispettivamente nel Team Europe e Team World. La manifestazione, che si svolgerà a San Francisco, promette emozioni intense con questi talentuosi giocatori che si preparano a regalare spettacolo sul campo. Rune segna il terzo annuncio per il Team Europe.

Ci sarà anche la presenza di Holger Rune e Joao Fonseca in Laver Cup 2025. I due giocatori sono stati annunciati rispettivamente come parte del Team Europe e del Team World in vista della manifestazione che quest’anno farà tappa a San Francisco. Quello di Rune è il terzo annuncio effettuato dal Team Europe, quest’anno con Yannick Noah nel ruolo di capitano e Tim Henman in quello di vicecapitano. Il danese, dopo un 2024 un po’ più opaco del dovuto, nel 2025 sta riuscendo a ottenere dei buoni risultati, come la vittoria su Alcaraz (altro membro del Team Europe) nell’ATP 500 di Amburgo: tanto gli è bastato per tenere salda la top ten. Per lui si tratta dell’esordio assoluto nella competizione. Stesso discorso vale per Fonseca, con la differenza che il brasiliano classe 2006 è sostanzialmente sul trampolino di lancio verso possibili traguardi pesanti. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Laver Cup 2025: ci saranno anche Holger Rune e Joao Fonseca

