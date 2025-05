Lavanderia negli ospedali lombardi saltano quattro gare da 151 milioni | ecco perché

Quattro gare da 151 milioni di euro per la lavanderia negli ospedali lombardi sono state annullate dal Tar. Motivi principali: commissari non idonei, errori di calcolo e mancati controlli. Questa situazione mette in luce le problematiche nel maxi appalto multilotto lanciato nel 2023 dall'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (Aria).

Milano – Commissari non idonei. Errori di calcolo. E mancati controlli. Sono le motivazioni che hanno spinto il Tar ad annullare in due mesi quattro gare su otto del maxi appalto multilotto lanciato nel 2023 dall 'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (Aria) per l'affidamento del servizio di lavanolo (noleggio, sanificazione e gestione della biancheria) e lavanderia negli enti del Sistema sanitario regionale. Sono saltate così aggiudicazioni per un valore di 150,8 milioni di euro, a fronte di un ammontare complessivo a base d'asta di 304,9 milioni. In un caso, l'esclusione dell'azienda vincitrice e il contestuale subentro della seconda classificata ha chiuso il caso, a meno che non arrivi un'impugnazione in Consiglio di Stato; negli altri tre, la procedura dovrà essere ripetuta, alla luce dei rilievi messi nero su bianco dal Tribunale amministrativo.

Lavanderia negli ospedali lombardi, saltano quattro gare da 151 milioni: ecco perché

Asst lombarde “saltano” la graduatoria concorsuale

Segnala quotidianosanita.it: St. sez. IV, n° 4332/2015) - diverse Asst della Regione Lombardia hanno indetto negli ultimi 2 anni e dopo la pubblicazione della graduatoria dell’ex Ospedale San Gerardo di Monza (ora Asst di ...

