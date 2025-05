L' autobus sotto casa anche in periferia Sì alla linea 032 sino a La Cerquetta

La linea bus 032 si arricchisce di un’importante estensione: da oggi, il servizio raggiungerà La Cerquetta, garantendo una connessione essenziale per i residenti della periferia. Questa iniziativa del Municipio XV mira a migliorare il trasporto pubblico locale, ampliando l’accesso a via Valle della Storta e facilitando gli spostamenti degli abitanti della zona.

La linea bus 032 (la circolare che parte da stazione La Storta e passa per Isola Farnese e un tratto della Braccianese Nuova) deve arrivare sino a La Cerquetta, includendo anche via Valle della Storta. È questo l'indirizzo del Municipio XV in merito al trasporto pubblico locale di quel quadrante.

L'autobus sotto casa anche in periferia. Sì alla linea 032 sino a La Cerquetta

Il parlamentino di Roma nord ha votato favorevolmente la proposta di risoluzione presentata dal presidente della commissione mobilità: "Risponde a reale bisogno dei cittadini".

