Lautaro Martinez prosegue il recupero con cautela | nel mirino Monaco e non solo

Lautaro Martinez prosegue il suo recupero con cautela, mirando a rientrare in campo per la sfida contro il Monaco e altre importanti partite. L'attaccante argentino sta affrontando un affaticamento muscolare e continuerà a lavorare a parte fino alla fine della settimana, seguendo le indicazioni dello staff tecnico e medico dell'Inter. Determinazione e prudenza caratterizzano il suo ritorno.

Prosegue con prudenza il percorso di recupero di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, alle prese con un affaticamento muscolare, continuerà a lavorare a parte almeno fino alla fine di questa settimana. RECUPERO CON CAUTELA – Nessuna forzatura da parte dello staff tecnico e medico dell’ Inter, che monitora quotidianamente le sue condizioni con un obiettivo ben chiaro: averlo al top per la finale europea in programma a Monaco. Se da un lato i nerazzurri restano pienamente concentrati anche sul campionato, dall’altro non intendono correre alcun rischio con il loro capitano. Lo staff di Simone Inzaghi, d’accordo con il giocatore, ha dunque scelto la via della cautela. Il “Toro” continuerà a seguire un programma personalizzato, alternando lavoro in palestra, terapie e leggera attività sul campo, ma senza ancora aggregarsi al gruppo. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo

