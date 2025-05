Lautaro Martinez piano di recupero più lento! La situazione – Sky

Lautaro Martinez sta seguendo un piano di recupero più cauto rispetto ai giorni precedenti alla partita con il Barcellona. Andrea Paventi fornisce aggiornamenti dalla sede dell'Inter a Appiano Gentile in merito alla situazione dell'attaccante, che aveva subito un infortunio nella gara d'andata e stava rischiando di saltare impegni importanti.

Lautaro Martinez non sta forzando il suo recupero come accaduto prima del Barcellona. Andrea Paventi spiega la situazione dell’attaccante dell’Inter da Appiano Gentile su Sky Sport. RECUPERO – Prima del Barcellona Lautaro Martinez si è fatto male nella gara d’andata e ha rischiato l’assenza in Champions League. L’attaccante argentino ha stretto i denti, ha giocato a San Siro e ha segnato e subito un rigore nella gara utile per la finale di Monaco di Baviera. Andrea Paventi racconta la giornata da Appiano Gentile: «La squadra si allenerà nel pomeriggio per preparare la gara con la Lazio. Ci saranno rientri rispetto al Torino dove Inzaghi aveva dovuto gestire diversamente a causa della Champions League. Forse tre potrebbero recuperare: Frattesi sta smaltendo l’affaticamento addominale, Pavard sta migliorando in condizione dopo l’infortunio alla caviglia, anche Mkhitaryan segue la via del recupero. 🔗Leggi su Inter-news.it