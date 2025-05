Lautaro Inter parole al miele da Moratti | Capitano vero esempio di attaccamento alla maglia…

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha elogiato Lautaro Martinez in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, definendolo un "capitano vero" e un esempio di attaccamento alla maglia. Le parole di Moratti testimoniano l'affetto e la stima per il talento argentino, simbolo di passione e lealtà verso la sua squadra.

Lautaro Inter, parole al miele da Moratti: «Capitano vero, esempio di attaccamento alla maglia.» Le parole dell’ex presidente nerazzurro. Cosi l’ex presidente dell ‘ Inte r, Massimo Moratt i, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo parere sul capitano nerazzurro, Lautaro Martinez. LAUTARO- « Capitano vero. Che va a combattere in ogni zona del campo. Un altro bell’esempio di attaccamento. Anche se credo che in finale il giocatore che possa spaccare la partita sia Thuram. Quando parte lui.. » IL SUO TRIPLETE E’ SALVO- « No, ormai è passato del tempo, quindi sarei felice se l’Inter, non un’altra squadra, lo ripetesse » INTER BARCELLONA, LEI CI CREDEVA? – « No, perché la squadra sembrava assolutamente abbandonata. Un po’ anche dai tifosi. Poi è partito quel pallone incredibile di Acerbi che ha ridato energia a tutti e cambiato la storia » LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA A MORATTI Internews24. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, parole al miele da Moratti: «Capitano vero, esempio di attaccamento alla maglia…»

