Lauro La Vostra Pensione promuove due giornate gratuite di informazione e consulenza

La Vostra Pensione invita tutti a due giornate gratuite di informazione e consulenza il 17 e 18 maggio 2025, in Piazza Lancellotti Lauro a Nola (AV). Grazie al patrocinio del Patronato Nazionale ENAC, scoprirete come tutelare i vostri diritti. Un’opportunità imperdibile per ricevere supporto e chiarimenti utili. Vi aspettiamo!

Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, in Piazza Lancellotti Lauro a Nola (AV), si terranno due giornate informative gratuite dedicate alla tutela dei diritti dei cittadini, promosse da La Vostra Pensione con il patrocinio del Patronato Nazionale ENAC. L’iniziativa si svolgerà sabato dalle ore. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Lauro, "La Vostra Pensione" promuove due giornate gratuite di informazione e consulenza

