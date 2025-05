Laurea in psicologia e tre anni di servizio alla primaria non è requisito di accesso a INDIRE sostegno Pillole di Question Time

Nel question time del 5 maggio 2025, condotto da Andrea Carlino su OrizzonteScuola TV con ospite Simone Craparo, si è discusso di una tematica cruciale per gli aspiranti specialisti sul sostegno. È stato chiarito che una laurea in psicologia e tre anni di servizio alla primaria non costituiscono requisiti sufficienti per accedere ai percorsi di specializzazione.

Nel question time del 5 maggio 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stato affrontato un tema rilevante per chi intende accedere ai percorsi di specializzazione sul sostegno. In particolare, si è chiarito se i tre anni di servizio richiesti debbano essere svolti nello stesso grado di istruzione per cui si richiede la specializzazione. L'articolo Laurea in psicologia e tre anni di servizio alla primaria non è requisito di accesso a INDIRE sostegno. Pillole di Question Time . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

