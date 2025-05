L’audizione in commissione | False accuse dei miei figli Avevano organizzato tutto

FIRENZE - F.R., madre di tre bambini, è stata condannata per pedofilia in un processo controverso, influenzato dalle false accuse dei suoi figli. Affidati al Forteto, i piccoli sarebbero stati plagiati dalla setta guidata da Rodolfo Fiesoli. L'audizione in commissione svela dettagli inquietanti su un caso che ha messo in luce le vulnerabilità del sistema giudiziario.

FIRENZE Condannata per pedofilia dopo le accuse dei suoi figli. Ma quello nei confronti di F.R., madre di tre bambini che furono affidati al Forteto dal tribunale dei minori, fu un processo condizionato dalle dichiarazioni di bambini a loro volta plagiati dalla setta guidata da Rodolfo Fiesoli. Dopo nove anni di carcere, ha avuto la revisione della condanna e un risarcimento per ingiusta detenzione. E proprio ieri mattina, la donna, per la prima volta, ha reso una sofferta testimonianza alla commissione parlamentare d’inchiesta, guidata dal deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti. "Quando mi hanno denunciato, mio figlio L. era una bambino di 9 anni. L’ultimo giorno che andai a trovarlo mi disse ’mamma è tutto falso quello che stiamo dicendo’. Ma io non capivo". "Portarono i bambini dai giudici - prosegue F. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’audizione in commissione: "False accuse dei miei figli. Avevano organizzato tutto"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’audizione in commissione: "False accuse dei miei figli. Avevano organizzato tutto"

Come scrive lanazione.it: Condannata per pedofilia dopo le accuse dei suoi figli. Ma quello nei confronti di ... E proprio ieri mattina, la donna, per la prima volta, ha reso una sofferta testimonianza alla commissione ...

Caso Forteto, l’audizione di Flora Rusciano

Si legge su ilfilo.net: MUGELLO - La Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Forteto" ha svolto l’audizione in videoconferenza di Flora Rusciano, madre dei tre fratelli Daidone, affidati ...

L’ira di Procaccini per il no a Pro Vita dalla commissione europea

Come scrive editorialedomani.it: Mercoledì si terrà presso la Libe dell’Europarlamento l’audizione sullo stato di diritto. L’esponente di FdI ha tentato di inserire nomi vicini al governo da audire. Ma non sono pertinenti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La bimba si ? salvata : Spara alla moglie, i figli e il cane, poi si uccide

Drammatico risveglio a Carignano, comune in provincia di Torino: questa mattina, alle 5.30, all'interno di una casa privata, un uomo di 40 anni ha sparato contro la moglie, dei due bambini e il cane e subito dopo essersi sparato alla testa.