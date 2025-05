Latte crudo? Presenta rischi per la salute come la carne e il pesce La difesa di un produttore romano

Giovanni Brandizzi, produttore di latte crudo biologico nella campagna romana, difende il suo lavoro e il suo prodotto, sostenendo che i rischi per la salute associati al latte crudo siano paragonabili a quelli della carne e del pesce. Con i suoi furgoni, distribuisce il latte in oltre 40 postazioni a Roma, portando freschezza e qualità ai consumatori.

Giovanni Brandizzi, produttore di latte crudo biologico nella campagna romana, distribuisce i suoi prodotti "on the road” con i furgoni aziendali in oltre 40 postazioni nella capitale 🔗Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Latte crudo? Presenta rischi per la salute come la carne e il pesce”. La difesa di un produttore romano

Le notizie più recenti da fonti esterne

Latte crudo, cos'è e i possibili rischi. I medici contro le fake news: «Sembra sano, ma può essere contaminato»

Si legge su msn.com: «Il latte appena munto in una malga di montagna sembra il prototipo di un alimento sano». «Senza coloranti né conservanti, proviene da un ambiente naturale, dove aria e ...

Consumo Latte crudo. Fnovi: “Evitare generalizzazioni e allarmismi che potrebbero generare confusione”

quotidianosanita.it scrive: È quanto sottolinea in una nota la Fnovi, la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani che interviene così in merito alle recenti dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal ...

Il latte crudo è pericoloso? Medici contro le fake news: “Sembra sano, ma può essere contaminato”

Si legge su msn.com: Gli ultimi casi di cronaca riportano l’attenzione sul consumo di latte appena munto: “Da evitare sotto i 5 anni e sopra i 65”. Cosa fare per non correre rischi. Differenza con quello pastorizzato, fre ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Aviaria nel latte crudo: l'allarme degli esperti sulla sicurezza alimentare

Il virus dell'influenza aviaria H5N1, noto per la sua capacità di infettare gli esseri umani, è stato recentemente individuato in un lotto di latte crudo commercializzato in California.