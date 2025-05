L' atlante letterario e segreto di Borges

L'Atlante letterario di Borges ci invita a un viaggio nei labirinti della cultura, dove la Divina Commedia emerge come un'eterna fonte di scoperta. Questo poema è un mondo da esplorare senza fine, un tesoro di significati che ci accompagna nel tempo, rivelando strati di bellezza e mistero in ogni lettura.

«C’è una prima lettura della Commedia; non ce n’è un’ultima, perché il poema, una volta scoperto, continua ad accompagnarci fino alla fine. Come la lingua di Shakespeare, come l’algebra o come il nostro passato, la Divina Commedia è una città che non esploreremo mai tutta; la più conosciuta e ripetuta delle terzine può, un pomeriggio, rivelarmi chi sono o che cos’è l’universo». La frase, di sicuro effetto, appartiene alla confessione in Il mio primo incontro con Dante, dove il grande scrittore argentino Jorge Luis Borges, ammette senza vergogna di aver fatto la sua prima vera lettura della Commedia soltanto all’età di 31 anni, a causa dell’architettura gotica e dei romanzi di Sir Walter Scott, responsabili del suo odio per il Medioevo. Sul tram, nella piccola città di Almagro, dove riceve l’incarico di assistente della biblioteca, per alleviare la noia dei viaggi di andata e ritorno, Borges scopre la precisione della fantasia dantesca e l’assenza di qualsiasi ornamento linguistico. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it