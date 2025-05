Latina borseggiatori al mercato settimanale | ritrovato portafoglio rubato e consegnato alle autorità

Nella giornata di ieri, gli ispettori ambientali Vigiles Fipsas hanno recuperato un portafoglio rubato durante il mercato settimanale di Latina. Il ritrovamento, avvenuto durante un controllo di routine, ha permesso di restituire documenti e carte di credito al legittimo proprietario, dimostrando l'efficacia della sorveglianza contro i borseggiatori attivi nella zona.

Latina, 13 maggio 2025 – Nel corso di un regolare controllo al mercato settimanale di Latina, gli ispettori ambientali Vigiles Fipsas hanno rinvenuto u n portafoglio abbandonato,, contenente documenti personali e carte di credito. Dalle prime verifiche, si tratta con ogni probabilità del frutto di un furto perpetrato ai danni di un cittadino. Il portafoglio è stato immediatamente consegnato alla Polizia Locale per le opportune indagini e il tentativo di rintracciare il legittimo proprietario. I Vigiles FIPSAS, noti per il loro ruolo nella tutela ambientale e nella vigilanza ittica, sono sempre più impegnati anche in attività di prevenzione e controllo del territorio, collaborando con le forze dell’ordine per contrastare fenomeni di microcriminalità. L’episodio conferma la presenza di scippatori nelle aree affollate, in particolare nei mercati e nei luoghi con grande afflusso di persone. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it