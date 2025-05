L' Associazione Arma Aeronautica in visita al Mucir

L'Associazione Arma Aeronautica di Santa Maria Capua Vetere, guidata dal presidente Cav. Domenico De Felice, ha recentemente visitato il Museo Civico del Risorgimento. Ricevuti dal responsabile Enzo Oliviero, i membri dell'associazione hanno potuto approfondire la storia locale, immersi in un'atmosfera di grande interesse e condivisione culturale. E' stata un'occasione per celebrare il passato e promuovere la memoria storica.

Una folta rappresentanza di donne e uomini dell'Associazione Arma Aeronautica di Santa Maria Capua Vetere, guidata dal presidente Cav. Domenico De Felice, è stata ricevuta dal responsabile del Museo Civico del Risorgimento di Santa Maria Capua Vetere, Enzo Oliviero, per una visita guidata. E'. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - L'Associazione Arma Aeronautica in visita al Mucir

Le notizie più recenti da fonti esterne

Visita in Prefettura per l’associazione Arma Aeronautica

msn.com scrive: Continua a leggere Visita in Prefettura per l’associazione Arma Aeronautica su Città della Spezia ...

Visita in Prefettura per l’associazione Arma Aeronautica

Lo riporta liguria24.it: Nel corso dell’incontro sono state illustrate al Prefetto le prossime attività dell’Associazione. L’articolo Visita in Prefettura per l’associazione Arma Aeronautica proviene da Città della Spezia.

Visita in Prefettura per l’associazione Arma Aeronautica

Secondo cittadellaspezia.com: Stamattina il Prefetto della Spezia Andrea Cantadori ha ricevuto, al Palazzo del Governo, il Colonnello Corrado Campani, Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica della Spezia, accompagnato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Silvano Nestola : ucciso ex maresciallo dell'Arma

Si era da poco ritirato Silvano Nestola, l'ex maresciallo dei Carabinieri ucciso a colpi di arma da fuoco a Copertino, in provincia di Lecce.