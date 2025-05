L’assessore Ambrosone | Ceppaloni uscì anche dal distretto del Commercio facendo prevalere politica su spirito istituzionale

Il recente dibattito sull'esclusione di Ceppaloni dall'Area Vasta ha sollevato polemiche, con l'assessore Ambrosone che accusa la giunta Cataudo di scelte politiche discutibili. Nonostante le critiche, Ambrosone ribadisce l'impegno nel lavorare per il territorio, sottolineando l'importanza dell'iniziativa del sindaco Clemente Mastella. La situazione si fa complessa, mettendo in luce le tensioni tra politica e istituzioni.

Ambrosone: “L’esclusione di Ceppaloni dall’Area Vasta? Scelta della giunta Cataudo. Polemica strumentale, noi continuiamo a lavorare per il territorio”. Benevento, 14 maggio 2025 – “ Il sindaco Clemente Mastella ha avuto una straordinaria intuizione, ancora una volta l’istituzione dell’Area Vasta è un fatto storico per la Città e tutta la cintura urbana. La polemica riguardante la presunta esclusione di Ceppaloni che è stata montata dal sindaco Cataudo appare del tutto strumentale “, lo scrive in una nota l’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone. “ Vorrei ricordare a tutti, che dopo aver vinto le elezioni amministrative, il sindaco Claudio Cataudo deliberò l’uscita dal Distretto diffuso del Commercio denominato “ delle Valli e colline del Sannio beneventano”. Ne fanno parte San Nicola Manfredi, Arpaise, Apollosa, Pietrelcina, San Leucio del Sannio e Sant’Angelo a Cupolo, con la Città di Benevento quale capofila; inizialmente c’era anche Ceppaloni che poi ha abbandonato, a quanto mi risulta, scegliendo addirittura un unione con comuni irpini. 🔗Leggi su Puntomagazine.it