L’assassinio di Kikli destabilizza Tripoli Nuovi combattimenti in Libia

L'assassinio di Kikli ha scatenato nuove tensioni a Tripoli, con combattimenti in aumento in tutta la Libia. Questa mattina, Misurata ha annunciato una mobilitazione generale, allarmata dai movimenti delle forze di Khalifa Haftar, leader militare della Cirenaica, che si stanno dirigendo verso ovest da Sirte, mentre a Tripoli altre milizie si preparano a rispondere.

Questa mattina Misurata ha dichiarato la mobilitazione generale in seguito alle segnalazioni secondo cui le forze del capo miliziano della regione orientale libica, il leader militare della Cirenaica Khalifa Haftar, si stanno spostando verso ovest da Sirte. Nel frattempo, a Tripoli altre milizie combattono per mantenere posizioni di potere attorno al Governo di unità nazionale che l’Onu ha installato anni fa nella capitale — un esecutivo che nel corso del tempo è diventato sempre più dipendente da umori e interessi delle milizie, esasperando il contesto interno (e le mosse di Haftar, che da anni agogna il potere totale nel Paese, potrebbero anche legarsi allo sfruttare questa opportunità). Nel caos politico e securitario seguito alla caduta del regime di Gheddafi, Tripoli è diventata un mosaico di domini militari. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’assassinio di Kikli destabilizza Tripoli. Nuovi combattimenti in Libia

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’assassinio di Kikli destabilizza Tripoli. Nuovi combattimenti in Libia

Riporta formiche.net: Tripoli vive il dramma di uno scontro tra forze “ufficiali”, con “le istituzioni statali paralizzate”, spiega l’esperto libico Zahir ...

Libia, omicidi mirati: Tripoli azzera la milizia di al Kikli

Scrive ilmanifesto.it: Libia (Internazionale) Oggi le lezioni sono riprese a Tripoli, via lo stato d’emergenza, dopo che la «situazione è tornata alla normalità»: lo ha confermato il ministero della Difesa già ieri mattina, ...

Chi è Al-Kikli, il torturatore libico ucciso a Tripoli e perché due mesi fa era venuto in Italia

fanpage.it scrive: Ieri a Tripoli è stato ucciso Abdel Ghani Al-Kikli, noto come Gheniwa, capo della milizia Apparato di Supporto alla Stabilità (Ssa) dal 2021, un influente ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

The Outer Worlds: Assassinio su Eridano disponibile a settembre per Switch

Preparatevi a risolvere un mistero, capitani... in qualsiasi momento e in ogni luogo, grazie a Nintendo Switch.