Lasciano il cane in canile e non potranno adottarne altri per due anni La decisione di un Sindaco che dovrebbe essere la normalità

Il sindaco di Codroipo, in Friuli Venezia Giulia, ha preso una decisione che dovrebbe essere la norma: vietare l'adozione di altri animali a chi abbandona un cane in canile per due anni. Dopo l'intervista, molti si sono stupiti della presenza di tali normative, evidenziando la necessità di maggiore consapevolezza su questo importante tema.

Dopo la pubblicazione dell'intervista al Primo Cittadino di Codroipo, in Friuli Venezia Giulia, che ha vietato come da legge regionale a chi ha lasciato in canile un cane di poterne avere altri nei prossimi due anni, molte persone ci hanno contattato sorprese che ci siano normative di questo tipo. La verità è che sarebbe ora di averne una a livello nazionale perché vi sia conoscenza da parte di chi dà in adozione o anche vende un cane se ci sono 'precedenti' a carico di chi vuole un animale domestico. 🔗Leggi su Fanpage.it

