Lasci gli italiani da soli 5 minuti e… | Cahill pubblica il video di Sinner che si scatena a calcio in corridoio durante l’attesa per pioggia

Lasci gli italiani da soli per cinque minuti e il caos è assicurato! Durante l'attesa forzata causata dalla pioggia agli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner si è scatenato a calcio nel corridoio. Mentre Musetti affrontava l'ansia di un lungo ritardo, Sinner ha dimostrato che anche l'attesa può trasformarsi in divertimento!

La pioggia si è abbattuta sugli Internazionali d’Italia, comportando uno stop momentaneo alle partite in programma. Ieri, 13 maggio, non solo Musetti ha dovuto aspettare ben 3 ore prima di poter giocare il match point che gli ha permesso di sconfiggere Medvedev. Anche Sinner ha dovuto attendere che smettesse di piovere prima di poter scendere in campo contro Cerundolo, match poi vinto dal numero uno al mondo in due set. E allora quale modo migliore per passare il tempo se non con una partita di calcio improvvisata nei corridoi del campo Centrale? Il tennista numero uno al mondo e gli altri componenti del suo team – coach Vagnozzi, il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio – si sono divertiti giocando prima a bocce e poi a calcio. “Lasci gli italiani da soli 5 minuti e.”, ha scritto scherzosamente in un tweet coach Cahill che invece non ha preso parte al match. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Lasci gli italiani da soli 5 minuti e…”: Cahill pubblica il video di Sinner che si scatena a calcio in corridoio durante l’attesa per pioggia

