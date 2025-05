L' artista e il signore di Urbino Chiara Montani presenta il suo libro alla Passerini Landi

L'artista Chiara Montani, autore del libro "Il Signore di Urbino", presenta la sua opera alla Biblioteca Passerini Landi. L'evento rientra nella campagna nazionale "Maggio dei Libri", promossa dal Ministero della Cultura, dedicata per il 2025 al tema "Intel(l)ego...". Un ciclo di incontri con l’autore si terrà nel suggestivo cortile di Palazzo...

Sabato la presentazione del libro “L’Artista e il signore di Urbino” scritto da Chiara Montani

Si legge su www3.saturnonotizie.it: La sala consiliare di Palazzo delle Laudi sarà teatro, a partire dalle 10,45, della presentazione del libro “L’Artista e il signore di Urbino” scritto da Chiara Montani ed edito da Garzanti. Si tratta ...

