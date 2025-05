L’arte è una minaccia per gli autocrati ha detto la leggenda del cinema mentre ritirava il premio alla carriera a Cannes E ha definito Trump un filisteo

Robert De Niro, iconico attore e leggenda del cinema, ha scosso il Festival di Cannes 2025 con un discorso pungente, sottolineando come l'arte rappresenti una minaccia per gli autocrati. Definendo Trump un filisteo, ha dimostrato che la realtà spesso supera la finzione, regalando al pubblico un momento di profonda riflessione senza alcun bisogno di effetti speciali.

N on servono effetti speciali quando a salire sul palco c’è Robert De Niro. E nemmeno una sceneggiatura scritta, perché l’attore ha dimostrato, ancora una volta, che la realtà può essere più tagliente del cinema. Invitato al Festival di Cannes 2025 per ritirare il prestigioso premio alla carriera, consegnatogli da Leonardo DiCaprio, De Niro ha trasformato la cerimonia in un potente discorso politico, indirizzato senza mezzi termini al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’attacco, calibrato ma diretto, ha riscosso molti applausi dalla platea. Tutti i look del Festival di Cannes 2025. guarda le foto Leggi anche › Dal Festival di Cannes, il grido di 350 artisti contro la tragedia di Fatma Hassouna Il j’accuse di Robert De Niro a Cannes 2025. Senza nascondere la propria indignazione, Robert De Niro ha puntato il dito contro le recenti politiche culturali statunitensi: « Il presidente filisteo americano si è fatto nominare capo di una delle nostre principali istituzioni culturali. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «L’arte è una minaccia per gli autocrati» ha detto la leggenda del cinema mentre ritirava il premio alla carriera a Cannes. E ha definito Trump un «filisteo»

