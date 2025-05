L’arrivo della Coppa Italia a Roma | stasera finale Milan-Bologna | VIDEO

Questa sera Roma si tinge di emozione con la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Arrivata a bordo di uno speciale ItaloTreno, la prestigiosa coppa è ora nella Capitale, pronta a incoronare il vincitore. Scopri con noi il momento dell'arrivo e l'attesa che accompagna questa grande sfida calcistica!

Ecco l'arrivo, a bordo di uno speciale ItaloTreno, della Coppa Italia alla stazione di Roma Termini: stasera in campo Milan e Bologna per lei. Ecco l'arrivo, a bordo di uno speciale ItaloTreno, della Coppa Italia alla stazione di Roma Termini: stasera in campo Milan e Bologna per lei nella finale del torneo. Il Milan non vince la coppa dal 2003, il Bologna addirittura dal 1974. Guarda il video 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’arrivo della Coppa Italia a Roma: stasera finale Milan-Bologna | VIDEO

Le notizie più recenti da fonti esterne

Coppa Italia e prima messa del Papa. I grandi eventi di Roma

Scrive rainews.it: Decine di migliaia i tifosi per la finale tra Milan e Bologna. 250mila i fedeli previsti per la prima messa di papa Leone XIV ...

Coppa Italia, l'arrivo a Roma del trofeo

Riporta informazione.it: Il Bologna torna a scrivere la storia. Grazie a un netto 0-3 sul campo dell’Empoli e a una vittoria al Dall’Ara firmata dalle reti di Fabbian e Dallinga, i rossoblù conquistano un… Leggi ...

Coppa Italia, da Totti a Baggio: le leggende del calcio accolgono l’arrivo del trofeo Termini

Segnala stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) - Arriva su un Frecciarossa speciale il trofeo della Coppa Italia 2024/2025 a Roma Termini. Sul treno simbolicamente con loro ci sono ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coppa Italia e biglietti per la finale 2022 : Ecco le info

Biglietti finale Coppa Italia 2022 - Non solo campionato di Serie A. Anche la Coppa Italia si conclude con il ritorno valido per le semifinali della competizione.