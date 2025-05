L’arma del delitto Poggi si cerca vicino casa della nonna delle gemelle Cappa | chi sono e cosa c’entrano

A Tromello, le ricerche per l'arma del delitto di Chiara Poggi si concentrano vicino alla casa della nonna delle gemelle Cappa. Secondo gli inquirenti, l'assassino potrebbe aver usato un attizzatoio da camino. Gli agenti setacciano una roggia in via Fante d’Italia, in cerca di indizi su quel tragico caso avvenuto diciotto anni fa.

Ricerche in corso in una roggia in via Fante d’Italia a Tromello dove potrebbe trovarsi l'arma del delitto di Garlasco: chi ha ucciso Chiara Poggi 18 anni fa potrebbe averlo fatto con un attizzatoio da camino secondo gli inquirenti. L'area setacciata si troverebbe accanto a una vecchia abitazione di proprietà della nonna delle gemelle Cappa, Stefania e Paola. 🔗Leggi su Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’arma del delitto Poggi si cerca vicino casa della nonna delle gemelle Cappa: chi sono e cosa c’entrano

Segnala fanpage.it: Ricerche in corso in una roggia in via Fante d’Italia a Tromello dove potrebbe trovarsi l'arma del delitto di Garlasco: chi ha ucciso Chiara Poggi 18 ...

Delitto Garlasco, perquisizioni a casa di Sempio. Si cerca arma delitto in un canale. LIVE

tg24.sky.it scrive: Leggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, perquisizioni a casa di Sempio. Si cerca arma delitto in un canale. LIVE ...

Garlasco, si cerca l'arma vicino casa della nonna delle cugine di Chiara Poggi. Il super testimone fa il nome di Stefania Cappa

Scrive leggo.it: A distanza di 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, si cerca l'arma del delitto in un canale. A riaccendere l'attenzione su uno dei misteri irrisolti del caso, una nuova ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Delitto di Garlasco: il genetista Giardina sul ruolo del DNA nell'omicidio di Chiara Poggi

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, provincia di Pavia.