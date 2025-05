L' arma del delitto di Garlasco potrebbe essere ancora nel canale di Tromello perché il fondo è melmoso

Il mistero dell'arma del delitto di Garlasco si infittisce: secondo un testimone, l'oggetto del crimine che ha sottratto la vita a Chiara Poggi sarebbe stato gettato in un canale a Tromello, a soli 5 chilometri dalla scena dell'omicidio. La melmosità del fondo potrebbe averne preservato le tracce, dando vita a una nuova ricerca.

