L' aria che tira Parenzo sbianca | Lei è il vero pericolo

Nell'ultimo episodio de "L'aria che tira" su La7, David Parenzo affronta la complessa situazione ucraina, tra bufale virali e negoziati impossibili. Ospite il professor Ugo Mattei, che sfida le convenzioni con affermazioni provocatorie, mettendo in discussione le narrazioni prevalenti e offrendo uno sguardo audace su un conflitto che continua a segnare il presente.

A L’aria che tira, su La7, si parla inevitabilmente della situazione ucraina. Dalla bufala su Macron e la cocaina rilanciata sui social al negoziato “impossibile” o giù di lì tra Mosca e Kiev. David Parenzo passa la parola la professor Ugo Mattei, che osa dire l’inosabile: «C’è stata una ripresa di Putin e di Erdogan all’idea di ripartire da Istanbul. Tutto questo è avvenuto unicamente perché Trump ha vinto le elezioni negli Stati Uniti. Inutile che stiamo a dare dei ruoli a Macron o ai volenterosi, queste sono solo delle totali pagliacciate». «Merito di Trump? Non ho capito, merito di Trump?», ripete uno sconvolto Parenzo. «L’unica cosa che è davvero cambiata è che Trump ha vinto le elezioni negli Stati Uniti, questo non significa da parte mia un endorsement per Trump o quant’altro, dico da sempre che lì la situazione sarebbe potuta avvenire solo in queste condizioni. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Parenzo sbianca: "Lei è il vero pericolo"

