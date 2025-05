L’Arabia Saudita accoglie Trump in grande stile

L'Arabia Saudita ha riservato a Donald Trump un'accoglienza straordinaria durante il suo viaggio, con onori di stato e una rinnovata alleanza. Insieme al principe Mohammed bin Salman, hanno siglato un ambizioso "partenariato economico strategico", destinato a generare investimenti e acquisti sauditi per un valore fino a 600 miliardi di dollari.

Durante il suo viaggio in Arabia Saudita, Donald Trump è stato accolto con tutti gli onori da Mohammed bin Salman, firmando un "partenariato economico strategico" che, secondo la Casa Bianca, potrebbe generare fino a 600 miliardi di dollari in investimenti e acquisti sauditi. Il presidente repubblicano, accompagnato da importanti figure del mondo imprenditoriale come Elon

