L’appello di Papa Leone XIV per la Pace | I nemici si guardino negli occhi la Santa Sede a disposizione per farli incontrare

Durante la sua prima udienza giubilare, Papa Leone XIV ha rinnovato il suo accorato appello per la pace, esortando i nemici a guardarsi negli occhi e a deporre le armi. La Santa Sede si offre come mediatrice per favorire il dialogo, ribadendo con determinazione il suo impegno per la riconciliazione e la serenità tra le nazioni.

«La Chiesa non si stancherà di ripetere: tacciano le armi ». Nel corso della sua prima udienza giubilare, quella con le Chiese orientali, Papa Leone XIV è tornato a lanciare un accorato appello per la pace, aggiungendo rispetto a quanto già fatto fin dal discorso di saluto subito dopo l’elezione il ruolo che il Vaticano è pronto a ricoprire: quello di mediatore attivo. « La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace. I popoli vogliono la pace e io, col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo! », ha detto il Pontefice. Oggi alla Pontificia Università Gregoriana è in programma una conferenza internazionale dedicata all’Ucraina: interverranno il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, e l’arcivescovo di Kiev, Schevcuck. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’appello di Papa Leone XIV per la Pace: «I nemici si guardino negli occhi, la Santa Sede a disposizione per farli incontrare»

