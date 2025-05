L' appello del Papa ai potenti | Negoziamo per la pace

Papa Leone XIV lancia un fervente appello ai lider mondiali: "I popoli vogliono la pace". Con un invito al dialogo e alla negoziazione, esorta a superare la violenza. Le sue parole sono un richiamo urgente alla responsabilità, sottolineando che la guerra non è mai inevitabile e che le armi possono e devono tacere per riportare dignità e armonia.

AGI - "I popoli vogliono la pace e io, col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo! La guerra non è mai inevitabile, le armi possono e devono tacere ". Papa Leone XIV rilancia l'appello a far tornare nel mondo "la dignità della pace", ribadendo che la Santa Sede "è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza". "La Chiesa non si stancherà di ripetere: tacciano le armi". Il Pontefice incontra i partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali, circa 5.000 tra fedeli e rappresentanti, patriarchi e metropoliti. Arrivano da tutti i Continenti, molti dalle zone in guerra, dalla Terra Santa all'Ucraina, dal Libano alla Siria, dal Medio Oriente al Tigray e al Caucaso. "Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo", rimarca con forza Leone che denuncia "i massacri di tante giovani vite " in nome della conquista militare. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - L'appello del Papa ai potenti: "Negoziamo per la pace"

