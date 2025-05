L’antenna di Via Sicilia? Se ci fosse stato il piano che regola le istallazioni non ci sarebbe stata

Arezzo, 14 maggio 2025 – «L'antenna di Via Sicilia? Se ci fosse stato il piano che regola le istallazioni non ci sarebbe stata» Sono anni che chiediamo all'Assessore Lucherini di redigere un nuovo piano regolatore delle antenne. La tecnologia ormai fa parte della nostra quotidianità ed è fisiologico che ci sia la necessità di istallare nuove antenne; un Amministratore pubblico però deve essere in grado di tutelare il più possibile i cittadini e questo lo può fare solo attraverso l'individuazione di aree specifiche dove istallare le antenne in modo da garantire il servizio dove realmente necessario e limitare al minimo i disagi. In questo momento qualsiasi azienda della telefonia è libera di accordarsi con privati e istallare una nuova antenna dove vuole, dove più le conviene. Ci sono cittadini ed attività delle frazioni privi di segnale, come per esempio la Chiassa Superiore, che da anni chiedono l'istallazione di un'antenna per telefonia mobile ma il Comune non è mai riuscito a farla istallare.

