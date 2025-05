L’annuncio di Peppe Di Napoli | “La Tac è completamente pulita sono guarito”

Peppe Di Napoli, il famoso pescivendolo diventato una star dei social, ha condiviso un annuncio di gioia con i suoi follower: "La TAC è completamente pulita, sono guarito!" Attraverso un emozionante reel, Peppe invita tutti a non mollare e a combattere sempre. Scopri di più sulla sua toccante storia!

Il pescivendolo diventato star dei social lo ha annunciato in un reel sui propri canali social. "Vi voglio bene, ricordatevi di combattere sempre" 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - L’annuncio di Peppe Di Napoli: “La Tac è completamente pulita, sono guarito”

Cosa riportano altre fonti

Peppe Di Napoli ha un tumore: «Mi sono venuti a trovare tanti linfomi. Sono fiducioso ma il percorso non sarà breve». Domani l'intervento

Segnala msn.com: Dramma per Peppe Di Napoli, noto tiktoker ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi, che, sui social, ha annunciato di essersi sottoposto a dei controlli medici nelle ultime settimane a causa di un ...

Peppe Di Napoli sorprende ancora: “L’ultima chemio e apro il nuovo locale”

internapoli.it scrive: Peppe Di Napoli è più combattivo che mai. Il pescivendolo, che sta combattendo alla grande contro il linfoma non-Hodgkin, ha annunciato, naturalmente a mezzo social, che a breve aprirà una ...

Peppe Di Napoli sbarca nel cuore di Napoli: “Tra un mesetto la grande sorpresa!”

Riporta vocedinapoli.it: Il vulcanico Peppe Di Napoli, il pescivendolo più amato del web, è pronto a conquistare il cuore di Napoli con una nuova attività. L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi canali social, attraverso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Social Media: quali sono i blog più importanti che ne parlano

Navigare nel complesso mondo del social media marketing richiede una bussola affidabile, un faro che illumini le strategie più efficaci e le ultime tendenze.