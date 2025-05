L’annuncio di Macron | Armi nucleari francesi nelle basi di Paesi alleati Cosa cambia

Emmanuel Macron segna una svolta storica, proponendo la condivisione delle armi nucleari francesi con alleati europei. Questa decisione rompe un tabù decennale e prefigura il dispiegamento di aerei capaci di trasportare armamenti nucleari nelle basi di Stati membri. Cosa significa questa apertura per la sicurezza collettiva e la geopolitica europea?

Per la prima volta nella storia recente, la Francia apre alla possibilità di condividere la sua forza di dissuasione nucleare con altri Paesi europei. Emmanuel Macron rompe un tabù che resisteva da decenni e ipotizza il dispiegamento di aerei in grado di trasportare armi nucleari in basi di Stati alleati. Tra questi, la Polonia è tra i principali candidati, seguendo l’esempio dei Paesi baltici dove già operano i caccia Rafale francesi. Durante un’intervista televisiva, il presidente francese ha dichiarato di essere pronto ad avviare discussioni in merito, sottolineando che gli Stati Uniti mantengono bombe nucleari in Belgio, Germania e altre nazioni del continente. L’idea è che la “dimensione europea” della dottrina nucleare non sia più solo teorica, ma debba riflettere una vera strategia condivisa, soprattutto in tempi di tensioni crescenti sul fronte orientale della NATO. 🔗Leggi su Thesocialpost.it