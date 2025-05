L’annuncio del Comune | Piccioni calo drastico Contenimento efficace

L'amministrazione comunale annuncia con soddisfazione un drastico calo della popolazione di piccioni nel centro storico, frutto di un efficace intervento di contenimento. Un monitoraggio accurato, condotto da un esperto, ha rivelato risultati significativi, testimoniando l'impatto positivo delle misure adottate per garantire un ambiente più pulito e salubre per residenti e visitatori.

Un drastico ridimensionamento del numero dei piccioni nel centro storico: è quanto annuncia l’amministrazione comunale, che in una nota quantifica il risultato del monitoraggio effettuato dopo la campagna di contenimento. "La stima rilevata da un professionista qualificato – si legge nella nota stampa – attesta una densità attuale di circa 176 piccioni per chilometro quadrato, a fronte dei 490 rilevati nel 2024 e dei circa 1325 stimati nel 2023: una riduzione che sfiora l’87 per cento in due anni, a conferma della piena efficacia delle azioni messe in campo dal Comune, sia sul piano del controllo numerico sia su quello della tutela del decoro urbano ". A spiegare la tipologia dell’intervento è Barbara Magi, assessore all’ambiente e al decoro urbano, che parla di "efficacia di un lavoro costante e capillare, frutto della collaborazione tra più uffici e strutture". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’annuncio del Comune: "Piccioni, calo drastico. Contenimento efficace"

