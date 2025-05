Landini al ridicolo sale sul palcoscenico degli attori e dei comici anti Giuli per un briciolo di visibilità

Maurizio Landini sorprende tutti salendo sul palcoscenico dell'umorismo, cercando una nuova forma di visibilità. Accanto a noti comici e attori anti-Giuli, il leader sindacale prova a far ridere, sfidando i confini della politica e dell'intrattenimento. Un 'divertente' tentativo di etichettarsi tra i protagonisti del dissenso? Solo il tempo lo dirà.

Maurizio Landini in odor di comicità? Così pare. Sembra che voglia addirittura salire sul palcoscenico di attori e interpreti anti-Giuli pur di acquisire visibilità. Vorrebbe essere lui i vari Michele Riondino, Claudio Santamaria, Elio Germano, Geppi Cucciari e altri associati anti governativi che da giorni animano la polemica del momento contro il ministro della Cultura. Dopo giorni di botta e risposta ha subodorato l’aria: piatto ricco mi ci ficco. Così il numero uno della Cgil oggi coglie l’assist, tentando la “scena madre”: “Facciamo nostro l’appello che il mondo dello spettacolo ha sottoscritto rispetto alle forti difficoltà di molte produzioni cinematografiche soprattutto quelle più piccole e indipendenti, prodotte dalle scelte sbagliate e dai ritardi del Governo sul tax credit”. Landini alla frutta, sale sul palcoscenico anti-Giuli. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Landini al ridicolo, sale sul palcoscenico degli attori e dei comici anti Giuli per un briciolo di visibilità

