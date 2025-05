Lancia gattini dall’auto in corsa | 30enne irpina denunciata

Una 30enne di Avellino è stata denunciata per abbandono di animali dopo aver lanciato gattini dall'auto in corsa. L'episodio è avvenuto lunedì scorso, quando la Polizia Stradale di Napoli Nord, avvisata da una segnalazione, è intervenuta per fermare l'azione inaccettabile e proteggere gli animali. Il gesto ha suscitato indignazione e preoccupazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di lunedì, la Polizia di Stato ha denunciato una 30enne avellinese, per abbandono di animali. In particolare, gli operatori della Polizia Stradale di Napoli Nord, a seguito di una nota pervenuta al Centro Operativo della Polizia Stradale di Napoli, sono intervenuti sull'autostrada A16 per la segnalazione di alcuni gattini lanciati dal finestrino di un'auto in transito. Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno intercettato l'autovettura segnalata, identificando la conducente che, al controllo, ha provato a negare i fatti. L'attività investigativa esperita dagli operatori ha consentito di rinvenire in autostrada A16, Km 17 Nord, località Tufino, un gattino morto e, successivamente, presso l'abitazione della donna, in provincia di Avellino, di accertare che, nell'area condominiale, da circa 20 giorni, una gatta aveva partorito 2 cuccioli dello stesso colore e manto di quello ritrovato morto.

