Lancia dall' auto i gattini appena nati in autostrada | uno trovato morto gli altri dispersi

Lunedì scorso, la Polizia di Stato ha denunciato una 30enne di Avellino per abbandono di animali dopo aver lanciato gattini appena nati dall'auto in autostrada. Tragicamente, uno dei gattini è stato trovato morto e gli altri risultano dispersi. Gli agenti della Polizia Stradale di Napoli Nord sono intervenuti a seguito di una segnalazione al centro operativo.

Nella giornata di lunedì, la Polizia di Stato ha denunciato una 30enne avellinese, per abbandono di animali. In particolare, gli operatori della Polizia Stradale di Napoli Nord, a seguito di una nota pervenuta al Centro Operativo della Polizia Stradale di Napoli, sono intervenuti sull’autostrada. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Lancia dall'auto i gattini appena nati in autostrada: uno trovato morto, gli altri dispersi

Cosa riportano altre fonti

Lancia gattini dall’auto: un cucciolo morto investito da un camion, caccia al responsabile

Riporta 41esimoparallelo.it: Tre gattini, di circa due mesi, sono stati lanciati fuori dall’auto in corsa, a distanza di 50 metri l’uno dall’altro. Uno dei gattini è stato travolto da un camion e ha perso la vita, mentre gli ...

Molesta una 17enne, viene picchiato poi per scappare si lancia fuori dall’auto

Secondo msn.com: La reazione? Un litigio accesissimo. Tanto che il 40enne - questo era emerso dai primi accertamenti - avrebbe aperto lo sportello per lanciarsi dall’auto. A causa delle ferite riportate ...

Ecco l'unica Lancia firmata dal designer della bottiglia Coca-Cola

it.motor1.com scrive: L’auto viene utilizzata da Loewy in Europa e poi negli Stati Uniti, rimanendo per anni un oggetto misterioso, fino a essere ritrovata e donata alla Lancia dal presidente dell’American Lancia Club.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Savona : per sfuggire alla polizia 22enne si lancia da un viadotto

Il ragazzo che ha cercato di fuggire dalla polizia si è lanciato da un viadotto dopo un inseguimento lungo e pericoloso, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pietra Ligure, in provincia di Savona.