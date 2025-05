L’analisi dell’economista | Uscire dal fondo è una sciagura

L'analisi dell'economista Marco Simoni sulla situazione attuale del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) mette in luce la complessità di uscire da una crisi già consolidata. Ispirato dalla storia, Simoni ricorda l'istituzione del MES nel 2012, durante la prima crisi finanziaria, e il suo impatto su cinque nazioni, tra cui la Grecia.

Ancora il Mes, dove eravamo rimasti? "Facciamo un po’ di storia – risponde Marco Simoni (foto), docente di Politica economica europea alla Luiss –. Il Mes, quello storico, esiste già da tempo. Venne istituito nel 2012, al tempo della prima crisi finanziaria, ed è stato usato da cinque Paesi: Grecia, Spagna, Cipro, Irlanda e Portogallo. Ora stiamo discutendo della riforma del Mes, firmata nel 2021, ma che ancora non è stata ratificata dall’Italia. Siamo gli unici in Europa, ed è un po’ un dito nell’occhio per tutti gli altri Paesi". Ma perché serve ancora? "È nato all’indomani della crisi del debito e fa parte di quelle istituzioni create in piena emergenza finanziaria per prevenire l’insorgere di nuove situazioni critiche. Per semplificare, è un fondo che dice ai singoli Paesi una cosa molto semplice: se siete in difficoltà, sarete aiutati. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’analisi dell’economista: "Uscire dal fondo è una sciagura"

