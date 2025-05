L’amore per il Doria sbocciò con un gol di Maraschi E resta per sempre La C? Chissenefrega

L'amore per la Sampdoria è nato con un gol di Maraschi e perdura nel tempo, nonostante le sfide. Cinquant’anni di emozioni dimostrano che l’importante è viverle insieme, senza sprecare energie in litigi social. Come ricordava Boskov, nel calcio si può vincere, perdere o pareggiare; ciò che conta è il cuore che mettiamo in ogni partita.

Gigi Proietti, Loretta Goggi : orfana del tuo amore, del tuo affetto, della tua straripante bravura

Dal pestifero Titti all?indomabile Gatto Silvestro: se? vero che mi hai definito uno Stradivari,? altrettanto vero che tu sei stato e rimarrai per sempre il?Cannone? di Guarneri del Ges? di Paganini e Paganini stesso messi insieme! Mi lasci insieme a Sagitta, Carlotta, Susanna, ai tuoi amici e al tuo sconfinato pubblico, orfana del tuo amore, del tuo affetto, della tua straripante? bravura.