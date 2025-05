L’amore è una follia al Teatro delle Muse dal 15 maggio

Dal 15 maggio, l'amore si trasforma in una follia al Teatro delle Muse. In questa pièce, i protagonisti, rintanati nelle loro solitudini, vivono senza affetti e senza comunicazione. Pur affrontando tematiche profonde, le dinamiche risultano divertenti, rivelando il lato umano dei personaggi e facendo emergere emozioni inaspettate. Un'opera che invita a riflettere sulla connessione umana.

L'articolo L'amore è una follia al Teatro delle Muse dal 15 maggio proviene da Il Difforme.

