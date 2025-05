L' alt di Forza Italia al piano taglia tasse della Lega sul lavoro | Vediamo i costi

Forza Italia contrasta le proposte della Lega sul piano taglia tasse per il lavoro, sollevando interrogativi sui costi. La Lega, intanto, punta sull'occupazione giovanile e il rientro dei cervelli, presentando una legge che prevede incentivi per contratti a tempo indeterminato e una flat tax. Matteo Salvini assicura novità entro fine anno.

La Lega rilancia sull'occupazione giovanile e il rientro dei cervelli dall'estero. E lo fa con una proposta di legge che vuole introdurre incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo indeterminato e una flat tax. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini garantisce che entro la fine. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - L'alt di Forza Italia al piano "taglia tasse" della Lega sul lavoro: "Vediamo i costi"

Cosa riportano altre fonti

Piano strutturale: Forza Italia prepara già le osservazioni

noitv.it scrive: Incontro partecipato promosso dagli azzurri insieme alle categorie economiche in vista dell'adozione dell'atteso strumento urbanistico. Ma l'attuale preoccupazione delle imprese è la realizzazione del ...

Lega: Viminale per Salvini. Alt di Forza Italia: “Il governo va bene così”. Ma arriva la replica: “Lo chiediamo”

Lo riporta msn.com: Roma, 6 aprile 2025 - "Spero che Piantedosi possa fare il candidato in Campania e che Salvini possa tornare al Viminale". Così a Repubblica Andrea Crippa, vicesegretario della Lega e braccio ...

Antimafia, Forza Italia dopo l'audizione di Mori e De Donno: “Nomi precisi e vicende inquietanti, andremo fino in fondo”

Secondo iltempo.it: Questa mattina, presso l'aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sondaggi Politici SWG 25 Settembre: Fratelli d'Italia in Testa, Lega e Forza Italia in Crescita

Dopo un anno dal governo guidato da Giorgia Meloni, gli ultimi sondaggi politici SWG aggiornati al 25 settembre svelano un quadro politico in evoluzione.