L’allarme di Draghi | I dazi di Trump un punto di rottura l’Europa si svegli e impari a crescere da sola

È già da diversi anni che «la situazione si stava deteriorando», ma la guerra commerciale scatenata dagli Stati Uniti rappresenta «un punto di rottura». A parlare è Mario Draghi, intervenuto al XVIII summit sull’innovazione Cotec a Coimbra, in Portogallo. L’ex premier italiano ed ex presidente della Bce torna a suonare la sveglia all’Europa e prova a dire la sua su ciò che potrebbe accadere nel Vecchio Continente dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. «Le recenti azioni dell’amministrazione statunitense avranno sicuramente un impatto sull’economia europea. E anche se le tensioni commerciali si attenuano, è probabile che l’incertezza permanga e agisca da vento contrario per gli investimenti nel settore manifatturiero dell’Ue», dice Draghi. La difficile via d’uscita dai dazi americani. 🔗Leggi su Open.online