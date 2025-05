L’allarme | 1mln 350mila bimbi mai dal dentista per problemi economici

Un allarmante report dell'Adnkronos rivela che oltre 1 milione e 350 mila bambini in Italia non hanno mai visitato un dentista a causa di difficoltà economiche. Il 95% delle cure odontoiatriche avviene nel settore privato, rendendo inaccessibili le cure per molte famiglie. Raoul D'Alessio, coordinatore del settore, esprime preoccupazione per questa situazione.

(Adnkronos) – Nel nostro Paese "il 95% delle cure odontoiatriche si fanno nel privato e non sempre le famiglie riescono a sostenere i costi". A rimetterci sono "1 milione e 350 mila bambini che non hanno mai fatto una visita dal dentista". Lo spiega all'Adnkronos Salute Raoul D'Alessio, coordinatore delle presidenze regionali del Sindacato unitario . L'articolo L’allarme: “1mln 350mila bimbi mai dal dentista per problemi economici” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. Obesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute. 8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuite. 🔗Leggi su .com

Cosa riportano altre fonti

L’allarme: “1mln 350mila bimbi mai dal dentista per problemi economici”

Segnala tuobenessere.it: (Adnkronos) - Nel nostro Paese "il 95% delle cure odontoiatriche si fanno nel privato e non sempre le famiglie riescono a sostenere i costi". A ...

Sospesi gli aiuti umanitari, allarme di Save the Children: milioni di bimbi in pericolo

repubblica.it scrive: A causa dell’improvvisa sospensione degli aiuti esteri, milioni di bambini sono a rischio significativo di malnutrizione. A lanciare l’allarme è Save The Children che spiega come i tagli ai ...

Tubercolosi torna a far paura in Europa, l’allarme: “+10% casi tra i bimbi”

Riporta canaledieci.it: L'allarme di Ecdc e Oms Europa riguarda soprattutto i bambini, ma non solo. "Nel 2023 – evidenziano – il numero di persone diagnosticate e curate per Tb ha iniziato a crescere di nuovo, dopo un calo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

L'allarme dei medici: Hanno fatto feste a Capodanno, ma non lo dicono!

La paura di essere chiusi per 10 giorni nei muri di casa, rallenta il tracciamento dei contatti, anello fondamentale per fermare il decorso del virus tracciando gli stretti contatti dei positivi.